Узбекские власти направят 50 миллионов долларов на благоустройство столицы

Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит 50 миллионов долларов на улучшение инфраструктуры и благоустройство, а также строительство и реконструкцию различных объектов в Ташкенте, сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан.

Эти средства будут направлены на формирование финансовой базы Фонда благоустройства и улучшения благосостояния при столичной администрации. Их планируется использовать для решения проблем водоснабжения и канализации, ремонта внутренних дорог махаллей, строительства и укрепления материально-технической базы социальных объектов, возведения служебных домов для сотрудников социальной сферы и других направлений.

В узбекской столице в ближайшие пять лет запланирован ряд крупнейших даже в масштабах Центральной Азии проектов. Так, например, будет построена новая Сергелийская ветка метрополитена, а также продлена Юнусабадская. Кроме того, вокруг столицы будет возведена скоростная кольцевая железная дорога. Стоимость этих проектов превышает 500 миллионов долларов.

Значительно преобразится и центр Ташкента. Здесь появится уникальный деловой комплекс Tashkent City, общей стоимостью свыше 1 миллиарда долларов. В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов предусмотрено построить по современной технологии высотой не выше 40 этажей, а жилые – не выше 12-ти. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также парковки под зданиями.

Кроме того, иностранная компания SFI Management Group займется строительством нового стадиона футбольного клуба «Пахтакор» и всей сопутствующей инфраструктуры. Еще один частный инвестор Stargate Systems взял на себя обязательства инвестировать свыше 60 миллионов долларов в создание современного высокотехнологичного парка культуры и отдыха в центре столицы.