Атамбаев: Зарубежный олигарх предлагал мне 20 миллионов долларов за поддержку Бабанова (видео)

«Ко мне приходил зарубежный олигарх и предлагал 20 млн долларов за то, чтобы поддержал Бабанова», – сказал президент Алмазбек Атамбаев после голосования в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.

Атамбаева спросили, почему он изменил свое мнение об одном из кандидатов. Президент ответил, что ситуация изменилась полтора месяца назад.

«Буквально месяца полтора назад я вдруг вижу, как Бабанов начинает меня поливать грязью. Бабанов, который всегда меня называл «аби», это по-турецки – старший брат. Бабанов, который восхвалял, таких восхвалений я ни от кого не слышал. Бабанов, который мне говорил, вашу дорогу только я продолжу, вдруг заявляет, что мы идем не той дорогой. Больше того, я открыто говорю, ко мне приходил один зарубежный олигарх от имени Бабанова, Бабанов побоялся, и предложил мне 20 млн долларов за то, чтобы поддержал Бабанова. Я сказал, эй, дорогой, есть вещи, которые не продаются. И, когда начали вскрываться вещи, когда ясно, что подготовка к беспорядкам, я знаю, откуда финансируется, я тогда начал думать. Я обманываюсь, я человек доверчивый и народ Кыргызстана, такой же, как я. Слава богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова», – сказал он.

Президент Алмазбек Атамбаев с супругой Раисой Атамбаевой проголосовал на избирательном участке №1209, расположенном в профессионально-техническом лицее №5 города Бишкека.

15 октября в Кыргызстане проходят выборы президента.