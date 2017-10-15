В Польше представили новые данные о катастрофе самолета Леха Качиньского

Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, обнаружила запись взрыва на бортовом самописце. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, передают польские средства массовой информации.

Мачеревич сообщил, что комиссия сообщила о версии взрыва прошедшей весной, но сейчас появились новые детали. В частности, по словам министра, момент взрыва идентифицирован на одном из регистраторов. Сейчас эксперты занимаются его анализом. Мачеревич отметил, что доклад о катастрофе будет подготовлен к концу весны 2018 года. Тогда же комиссия назовет виновников трагедии.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качиньский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота.