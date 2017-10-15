Атамбаев может созвать внеочередное заседание ЕАЭС, если ситуация на границе не разрешится

Президент Кыргызстана напомнил о праве созвать внеочередное заседание ЕАЭС, если ситуация на кыргызско-казахской границе не разрешится.

Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня, 15 октября журналистам на избирательном участке №1209, расположенном в профессионально-техническом лицее №5 города Бишкека, где он проголосовал с супругой Раисой Атамбаевой.

Глава государства напомнил, что ранее Казахстан предпринял дополнительные меры на границе в связи с выборами в Кыргызстане:

«Казахская власть говорит, что это сделано в связи с выборами в Кыргызстане. Возможно и так, но дай бог, сегодня выборы закончатся. И если в первом туре все закончится, но граница не откроется, я как президент Кыргызстана… У меня есть право созвать внеочередное заседание президентов стран ЕАЭС. Если и после выборов эта ситуация сохранится, тогда будет большой вопрос», – существует ЕАЭС или нет.

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась 10 октября. По данным Госпограничной службы Кыргызстана, с 18:00 того дня Казахстан начал производить пропуск транспортных средств и лиц в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе в усиленном режиме. В результате на пунктах пропуска образовались очереди.​

12 октября Погранслужба Кыргызстана сообщила об улучшении ситуации на границе с Казахстаном.

По последним данным ГПС КР, ситуация на кыргызско-казахстанской границе не изменилась.