В Крыму «49 человек» подверглись задержаниям за одиночные пикеты

МВД аннексированного Россией Крыма 14 октября сообщило «о пресечении несогласованных пикетов на полуострове. 49 крымчан были доставлены в отделения полиции для «объяснений», после чего отпущены, сообщает «Интерфакс».

Пользователи соцсетей пишут, что 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар. На опубликованных фотографиях – мужчины, которые стоят у обочин дорог с плакатами «Мой народ – не террористы» и «Крымские татары – не экстремисты».

Как сообщалось, за последние несколько недель спецслужба задержала в Крыму предполагаемых последователей запрещенных в России организаций «Таблиги Джамаат» и «Хизб ут-Тахрир», отмечает «Интерфакс».

В Facebook'е, на странице «Крымской солидарности» публикуются фотографии, видеосвидетельства участников акций, рекомендации адвоката и советы о том, как вести себя в сложившейся ситуации.