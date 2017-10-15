ГКНБ Кыргызстана задержал экс-депутата парламента по подозрению в подготовке беспорядков

Пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР 15 октября сообщил о выявлении «очередного факта подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий, планируемого после оглашения итогов выборов президента КР 15 октября 2017 года».

В релизе, распространенном спецслужбами, отмечается, что «экс-депутат Жогорку Кенеша К.Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревались принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР, в случае проигрыша одного из кандидатов». По сведениям ГКНБ, с целью реализации своих преступных намерений К. Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов КР.

Накануне, 14 октября по данному факту в отношении К.Шайымбетова и других лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 27 и частью 1 статьи 233 («Приготовление к организации массовых беспорядков»), статьей 27 и статьей 295 («Приготовление к насильственному захвату власти») и частью 2 статьи 241 («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК КР.

Задержанные доставлены в ГКНБ КР. Ведется следствие.

От редакции. Инициалы К. и фамилия Шайымбетов совпадает только с одним экс-депутатом Жогорку Кенеша – Казыбеком Шайымбетовым, который в свое время заседал в «легендарном» парламенте (1990-1994 годы). В свое время он также возглавлял госрезиденцию в городе Чолпон-Ате, а также подавал заявление на участие в нынешних президентских выборах.