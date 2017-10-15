В Кыргызстане стартовали президентские выборы

В Кыргызстане сегодня, 15 октября, стартовали выборы президента страны. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов.

15 октября, 8:45 – Спецслужбы Кыргызстана сообщили о задержании экс-депутата «легендарного» парламента по подозрению в подготовке беспорядков, запланированных после оглашения итогов выборов президента КР 15 октября 2017 года. В релизе, распространенном спецслужбами, отмечается, что «экс-депутат Жогорку Кенеша К.Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревались принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР, в случае проигрыша одного из кандидатов». По сведениям ГКНБ, с целью реализации своих преступных намерений К. Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов КР.

Задержанные доставлены в ГКНБ КР. Ведется следствие.

15 октября, 8:40 – ​Кыргызстанцы сегодня выбирают пятого по счету президента страны. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов: Эрнис Зарлыков, Токтайым Уметалиева, Темир Сариев, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев.​

Как сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода), всего по Кыргызстану было организовано 2375 УИК, а также 37 участков за рубежом – больше всего их в России (6 городов), Германии (3 города), а также в Казахстане, Турции, Китае и ОАЭ (по 2 города). По данным Государственной регистрационной службы КР, на этих выборах смогут проголосовать 3 млн 25 тысяч 768 кыргызстанцев. В этот перечень вошли как граждане, проживающие на территории КР (2 млн 908 тысяч 453 человек), так и кыргызстанцы за рубежом (18 тысяч 580). За выборами в Кыргызстане будут наблюдать более 700 наблюдателей из 58 стран мира. А освещать ход голосования помимо местных журналистов намерены 35 иностранных СМИ.

Итоги выборов президента должны быть подведены не позднее 4 ноября 2017 года. 1 декабря истекает президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева. До 7 декабря избранный президент принесет присягу, но только в том случае, если кандидат наберет более 50% голосов избирателей. В противном случае в Кыргызстане будет объявлен второй тур президентских выборов.