В Кыргызстане стартовали президентские выборы
В Кыргызстане сегодня, 15 октября, стартовали выборы президента страны. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов.
15 октября, 8:45 – Спецслужбы Кыргызстана сообщили о задержании экс-депутата «легендарного» парламента по подозрению в подготовке беспорядков, запланированных после оглашения итогов выборов президента КР 15 октября 2017 года. В релизе, распространенном спецслужбами, отмечается, что «экс-депутат Жогорку Кенеша К.Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревались принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента КР, в случае проигрыша одного из кандидатов». По сведениям ГКНБ, с целью реализации своих преступных намерений К. Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов КР.
Задержанные доставлены в ГКНБ КР. Ведется следствие.
15 октября, 8:40 – Кыргызстанцы сегодня выбирают пятого по счету президента страны. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов: Эрнис Зарлыков, Токтайым Уметалиева, Темир Сариев, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Арстанбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев.
Как сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода), всего по Кыргызстану было организовано 2375 УИК, а также 37 участков за рубежом – больше всего их в России (6 городов), Германии (3 города), а также в Казахстане, Турции, Китае и ОАЭ (по 2 города). По данным Государственной регистрационной службы КР, на этих выборах смогут проголосовать 3 млн 25 тысяч 768 кыргызстанцев. В этот перечень вошли как граждане, проживающие на территории КР (2 млн 908 тысяч 453 человек), так и кыргызстанцы за рубежом (18 тысяч 580). За выборами в Кыргызстане будут наблюдать более 700 наблюдателей из 58 стран мира. А освещать ход голосования помимо местных журналистов намерены 35 иностранных СМИ.
Итоги выборов президента должны быть подведены не позднее 4 ноября 2017 года. 1 декабря истекает президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева. До 7 декабря избранный президент принесет присягу, но только в том случае, если кандидат наберет более 50% голосов избирателей. В противном случае в Кыргызстане будет объявлен второй тур президентских выборов.
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