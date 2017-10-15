Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина», один из самых известных политиков страны Юлия Тимошенко заявила, что на предстоящих выборах будет баллотироваться в президенты Украины.

В эфире телеканала NewsOne в ночь на субботу Тимошенко сказала, что «должна лично заняться» тем, чтобы «поставить страну на ноги», поскольку те политики, которых она поддерживала в прошлом – в частности, экс-президент Виктор Ющенко и бывший премьер Арсений Яценюк – не оправдали ее доверия.

Тимошенко уже дважды участвовала в выборах президента, в 2010 году проиграв Виктору Януковичу, а в 2014 – действующему главе государства Петру Порошенко. Сейчас Тимошенко находится в оппозиции, резко критикуя президента и правительство. Она, в частности, выступила в поддержку Михаила Саакашвили в его завершившейся успехом попытке пересечь украинскую границу в прошлом месяце.

Выборы президента Украины должны пройти весной 2019 года. По опросам, Тимошенко является одним из наиболее популярных кандидатов.