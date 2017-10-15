Деятели культуры России записали видео в поддержку журналиста Али Феруза

Российские деятели культуры записали видео в поддержку автора «Новой газеты»​ Али Феруза. Он более двух месяцев находится в центре временного содержания иностранцев. Ролик записали музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, режиссер Михаил Угаров. К ним присоединились правозащитница Ольга Романова, гражданский активист Ильдар Дадин и другие.

В августе российский суд постановил выдворить Али Феруза в Узбекистан из-за нарушения миграционного законодательства. Европейский суд по правам человека приостановил это решение. Журналист оспаривает отказ властей России предоставить ему политическое убежище. По мнению коллег и правозащитников, в Узбекистане Али Ферузу могут грозить пытки.