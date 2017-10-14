Сирия: «ИГ» выбили из еще одного города

Сирийская армия отбила у террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Узбекистане и ряде стран) город Эль-Маядин на юго-востоке Сирии. Об этом сообщают западные информационные агентства со ссылкой на военные источники. Эль-Маядин – один из последних крупных населенных пунктов на территории Сирии, находившийся под контролем «ИГ». Город подвергался ударам российской авиации. Данных о потерях среди мирного населения в боях за город нет.

Войска, верные сирийскому президенту Башару Асаду, ведут наступление на «ИГ» на западном берегу реки Евфрат. На восточном берегу боевые действия ведут Сирийские демократические силы – объединенные курдские и арабские отряды оппозиции при поддержке международной коалиции во главе с США. В субботу представители коалиции заявили, что в решающую фазу вступили бои за Ракку – город, который «ИГ» называл своей «столицей» в Сирии. Правозащитники из Сирийского центра наблюдения за правами человека утверждают, что достигнуто соглашение с джихадистами, которых обещают выпустить из осажденного города, чтобы избежать дополнительных жертв. В коалиции, однако, заявляют, что не вели переговоры с «ИГ».

После освобождения Ракки и Эль-Маядина под контролем «ИГ» останется только крайний юго-восток Сирии у границы с Ираком.