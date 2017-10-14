Опальный племянник Каримова покинул Украину (видео)

Родной племянник супруги ныне покойного первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой Акбарали Абдуллаев, получивший летом этого года статус беженца в Украине, как стало известно «Озодлику», покинул эту страну. В какой сейчас стране находится Абдуллаев, обвиняемый узбекскими правоохранительными органами в совершении тяжких финансовых преступлений, в частности, в нанесении ущерба государству на 1 миллиард долларов, остается неизвестным.

Президентского племянника бежал из Украины?

Корреспондент украинской газеты KyivPost Бермет Талант – одна из журналисток, освещавшая развития событий по делу Акбарали Абдуллаева – начиная с момента его задержания в киевском аэропорту и до получения им статуса в Украине.

После получения Абдуллаевым политубежища в Украине, журналистка пыталась найти его, но все ее попытки оказались тщетными.

Бермет Талант не исключает, что Акбарали Абдуллаев давно покинул территорию Украины:

– Причина этого проста, по-моему, он уже давно покинул страну. В этой стране нет ничего, что могло бы удержать его здесь. Статус беженца дал ему возможность передвигаться по всему миру. Помимо этого, нам известно, что он имеет паспорта нескольких государств, в частности, паспорт Доминиканской республики, – говорит «Озодлику» украинская журналистка.

Кроме того, Бермет Талант предполагает, что Акбарали Абдуллаев мог покинуть Украину на частном самолете, на котором он прилетел в Киев:

​– Представители аэропорта Киева отказались давать нам информацию о маршруте частных самолетов, – сказала репортеру «Озодлика» корреспондент украинской газеты KyivPost Бермет Талант.

(Для того, чтобы отследить полет частного самолета в реальном времени через сайт Flightradar, необходимо знать регистрационный номер данного самолета. Пока редакция «Озодлика» не располагает информацией о регистрационном номере частного самолета Акбарали Абдуллаева).

Окончательное решение украинской Генпрокуратуры не обнародовано

Надежда Максимец – пресс-секретарь прокуратуры города Киева, которая проводила экстрадиционную проверку по делу Абдуллаева, сообщила нашему радио о том, что процесс экстрадиции родственника Ислама Каримова в Узбекистан был временно приостановлен. По словам Максимец, материалы данной проверки были отправлены в Генеральную прокуратуру Украины:

– Материалы, касающиеся экстрадиционной проверки по Абдуллаеву направлены в Генпрокуратуру Украины, окончательное решение по этому вопросу должен был вынести главный надзорный орган страны. Какое решение было вынесено по этому делу я изучу на следующей неделе и сообщу вам. Если Генпрокуратура признала выданный им статус беженца и приняла решение не экстрадировать его в Узбекистан, то Акбарали Абдуллаев имел полное право покинуть Украину. Но такого решения я пока не видела, – сказала Максимец.

«Мне некуда бежать!»

В случае, если Генпрокуратура, правомочная признать необоснованным выданный Абдуллаеву миграционной службой Украины статус беженца, не приняла еще окончательного решения о его экстрадиции в Узбекистан, то исчезновение Акбарали может быть расценено как побег из Украины.

Во время рассмотрения дела Акбарали Абдуллаева в суде прокуратура города Киева высказывала опасения, что после выхода из СИЗО Абдуллаев может сбежать из Украины.

​Однако сам Абдуллаев утверждал, что ему некуда бежать:

«Я никуда не собираюсь бежать. Мне некуда бежать. Это вообще глупости. В этой стране я хочу бороться за свои права. Я сделал, я за это ответил. Я возместил ущерб. Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен, я за это все ответил (напоминает 5 лет, которые он провел в тюрьме в Узбекистане и пытки, которые якобы применялись в отношении него – Ред.)». Я хотел бы уважаемый судья попросить вас посмотреть на эту ситуацию и дать возможность мне бороться с этими властями», – говорил Акбарали Абдуллаев 20 февраля этого года, выступая в киевском суде.

Взлет и падение «ферганского принца»

Акбарали Абдуллаев был задержан в киевском аэропорту «Жуляны» 14 января 2017 года по прибытии в Украину, поскольку находился в розыске Интерпола.

​Суд вынес решение поместить Абдуллаева под арест сроком на 40 дней, позже он был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

Абдуллаев содержался в СИЗО СБУ, поскольку украинские спецслужбы считали, что его жизни угрожает опасность.

Однако 26 апреля этого года Печерский суд отпустил племянника Каримова под домашний арест. Он поселился в особняке в элитном поселке «Козин» под Киевом, где также расположено поместье президента Украины Петра Порошенко и нескольких украинских олигархов.

34-летний Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Сабировой, родной сестры Татьяны Каримовой, супруги ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который правил страной целых 27 лет. В Фергане Абдуллаева называли «ферганским принцем», так как с начала 2000-х годов он и его мать были неофициальными хозяевами хозяевами Ферганской долины.

После того, как в 2012 году в Узбекистане возник острый дефицит горючего, в Ферганском нефтеперерабатывающем заводе начались масштабные рейды, в ходе которых были арестованы около 60 сотрудников и руководителей завода.

В ходе показаний, данных во время следствия, выяснилось, что группировка известная под названием «Кувасайская мафия» контролирует не только Ферганский нефтеперерабатывающий завод, но и весь процесс, связанный с купли-продажей нефтепродуктов в Ферганской долине. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что данной группировкой руководит Акбарали Абдуллаев.

До 2012 года в состав бизнес-империи Акбарали Абдуллаева, кроме Ферганского нефтеперерабатывающего завода, входили: Кувасайский цементный завод, сеть гостиниц «Азия» в разных городах страны, ОАО «Фергана текстиль», фабрика «Silver Silk», ОАО «Кварц», ОАО «Кувасай текстиль» и ряд других предприятий. Кроме того, сообщается, что Акбарали Абдуллаев имеет в Европе, в частности, Латвии большое количество дорогостоящей недвижимости.

Длинный список преступлений

Согласно материалам следствия, в свое время Абдуллаев смог вывезти из Узбекистана добытые незаконным путем в Ферганской долине 800 миллионов долларов США наличными и спрятать их в европейских банках.

Сперва прокуратура города Ферганы возбудила против Акбарали Абдуллаева уголовное дело по статьям 164 («Разбой») и 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей») Уголовного кодекса Узбекистана. Затем Генпрокуратура республики добавила в уголовное дело еще одну статью – 210 («Получение взятки»).

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении экономических преступлений и арестован по приказу самого Ислама Каримова. В 2014 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, затем срок наказания был снижен до 6 лет и 6 месяцев.

Как стало известно «Озодлику» со слов источников внутри страны, спустя 2,5 года после заключения в тюрьму Акбарали Абдуллаев был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по амнистии. Но спустя совсем немного времени после смерти 2 сентября прошлого года президента Ислама Каримова, несмотря на наличие подписки о невыезде из страны, он незаконно покинул страну.

Как стало известно нашему радио из реестра судебных решений Украины, 15 октября 2016 года Яшнабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента вынес решение об аресте и экстрадиции Акбарали Абдуллаева в Узбекистан.

Накануне получения статуса беженца в Украине, по требованию адвокатов Абдуллаева его имя было удалено из списка разыскиваемых Интерполом.

Начиная с 3 мая Акбарали Абдуллаев больше не числится в международном розыске.