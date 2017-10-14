Атамбаев назвал «беспределом» ситуацию на границе с Казахстаном

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал ситуацию на пунктах перехода границы с Казахстаном «беспределом» и сравнил ее с «блокадой». Атамбаев, полномочия которого истекают 1 декабря и который последние несколько дней проводил встречи в городах Кыргызстана, выступил 13 октября на церемонии открытия домов для военнослужащих в кыргызском городе Баткене. В части своего выступления на русском языке он сказал, что все эти три дня наблюдал за тем, что он назвал «беспределом, который творится на кыргызско-казахской границе», где, по его мнению, «нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».

Кыргызстан и Казахстан наряду с Арменией и Беларусью являются членами возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Атамбаев в своем выступлении охарактеризовал ситуацию на границе как «блокаду» и заявил, что «народ, у которого три тысячи лет истории», по его мнению, «никогда ни за деньги, ни под давлениями и угрозами» не изберет, как он выразился, «зарубежных шестерок». «Для нашего народа, на самом деле, намного выше честь, чем жизнь. Я хочу сказать о том, что мы всякое видели. Мы и в 2010 году видели полтора месяца блокады, и мы видели тяготы людей. Мы переживем и сегодняшнее беззаконие, но мы защитим свою независимость», – заявил Атамбаев.

«К сожалению, мы видим, что сегодня страна может потерять независимость не только из-за ввода иностранных войск, но просто элементарной покупки и навязывания какой-нибудь «шестерки» в качестве главы государства. Этому не бывать. Я знаю, что этому никогда не бывать, – заявил Атамбаев. – И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить о том, что ветер может перемениться, и загорится твой собственный дом».

В своем выступлении он призвал «жить в мире и дружбе, помогать друг другу» и сказал об общности двух народов и добавил: «Никогда ханам, султанам, президентам не рассорить два братских народа».

Ситуация на границе с Казахстаном осложнилась спустя несколько дней после того, как президент Алмазбек Атамбаев 7 октября публично обвинил власти Казахстана в попытке вмешаться во внутренние дела Кыргызстана и подверг руководство Казахстана критике. Правительства Казахстана и Кыргызстана на этой неделе обменялись заявлениями о ситуации на границе. 13 октября Центральная избирательная комиссия Казахстана заявила о своем отказе наблюдать в качестве самостоятельного субъекта наблюдения за выборами президента Кыргызстана, которые состоятся в ближайшее воскресенье.

Комитет национальной безопасности Казахстана 11 октября заявил, что усилен досмотр лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих границу. С 10 октября на пунктах пропуска наблюдались очереди. 12 октября пограничная служба Кыргызстана прокомментировала, что пропуск на основном пограничном переходе несколько оптимизировался​

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