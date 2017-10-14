Трамп не утвердил «ядерную сделку» с Ираном, но и не вышел из нее

Президент США Дональд Трамп заявил, что не утвердит «ядерное соглашение» с Ираном, поскольку Тегеран не выполняет всех его условий.

Выступая в пятницу в Белом доме, президент не исключил возможность полного выхода Соединенных Штатов из политического соглашения, подписанного в 2015 году шестью мировыми державами (5+1) и Ираном, которое предусматривает поэтапную отмену всех санкций против Тегерана в обмен на его полный отказ от ядерной программы.

Трамп объявил об ужесточении позиции в отношении Ирана и заявил, что это связано с развитием ядерной и ракетной программ Тегерана и с его поддержкой экстремистских группировок на Ближнем Востоке. Главная цель – не допустить, чтобы Иран когда-нибудь получил ядерное оружие, подчеркнул американский лидер.

Хотя Трамп не объявил о выходе из «ядерной сделки», ранее он дал Конгрессу 60 дней на решение вопроса о возможности вернуть прежние санкции против Ирана, что и будет означать конец участия Вашингтона в «ядерном соглашении» 2015 года.

Остальные участники договора – Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай – выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН.