Uzairways снизила цены на рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 13 октября текущего года снижает тариф на направлении Ташкент-Душанбе-Ташкент.

Итоговая стоимость перевозки из Ташкентав Душанбе составит 75 EUR в одну сторону,153 EUR за маршрут Ташкент-Душанбе-Ташкент, включая сборы. Из Душанбе в Ташкент итоговая стоимость перевозки составит 87 EUR в одну сторону,153 EUR за маршрут Душанбе-Ташкент-Душанбе, сообщает Podrobno.uz.

Оплата авиабилетов на территории Узбекистана производится в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на день продажи.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты в столицу Таджикистана один раз в неделю по вторникам на комфортабельных самолетах А320.