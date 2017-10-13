В Таджикистан привезли тела убитых во время операции ФСБ полгода тому назад

Спустя полгода на родину отправлены тела двух уроженцев Муминабадского района, застреленных во время спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности России во Владимирской области. О том, что во время операции спецслужб еще в апреле были убиты граждане Таджикистана братья Ибодуло и Шарифхон Валиевы стало известно совсем недавно.

Ранее в ФСБ РФ сообщали, что «в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Центральной Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области».

По данным спецслужбы, они были связаны с вербовщиками международных террористических организаций и готовили теракты на территории России. На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы, сообщали СМИ со ссылкой на ФСБ РФ.

Суманби Бозоровой, матери Ибодулло и Шарифхона лишь спустя полгода сообщили о смерти сыновей. «Ранее к нам несколько раз приходили сотрудники милиции и расспрашивали о них, но они ни словом не обмолвились о том, что сыновья убиты», сказала она Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода). По ее словам, до сих пор власти России не представили неопровержимых доказательств вины ее сыновей, убитых во время спецоперации.

Операция ФСБ во Владимирской области была проведена почти сразу после взрыва в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля этого года в вагоне петербургского между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. Исполнителем теракта назвали уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова.