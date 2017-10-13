Узбекистан поддержал формирование зоны свободной торговли в СНГ
Узбекистан выступает за формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ без каких-либо изъятий и ограничений. Как сообщает Sputnik Узбекистан, об этом отметил президент Шавкат Мирзияев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества.
«Хотел бы отметить, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос более чем на 20%. Узбекистан также заинтересован в реализации со странами-участницами СНГ новых конкретных проектов в торговой, инвестиционной, инновационной и финансовой сферах. Готовы совместно развивать венчурные проекты и индустриальные зоны», – сказал глава государства.
По мнению Мирзияева, стратегически важным направлением являются транспорт и коммуникации, развитие эффективной интегрированной транспортной системы на пространстве Содружества, наиболее полное использование огромного транзитного потенциала региона. Ключевыми аспектами этой работы, считает он, должны стать совершенствование административных процедур и регламентов, взаимное предоставление преференций на перевозки и транзит грузов.
Большие перспективы, отметил главы государства, у стран Содружества в сфере туризма.
«На наш взгляд, имеющиеся у нас широкие возможности и колоссальный туристический потенциал, к сожалению, все еще не задействованы в полной мере. Для совместного анализа реализации Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на период до 2020 года и выработки плана конкретных действий готовы принять в Самарканде одно из очередных заседаний Совета по туризму Содружества», – заметил он.
Не останется в стороне и расширение прикладного научно-технического сотрудничества и образовательного обмена.
«На базе уже накопленного нами опыта сотрудничества с авторитетными вузами России предлагаем реализацию совместных программ в области подготовки высококвалифицированных кадров, проектов в сфере высоких технологий, а также проведение совместных научных исследований, – сказал Мирзияев.
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