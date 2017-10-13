Узбекистан поддержал формирование зоны свободной торговли в СНГ

Узбекистан выступает за формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ без каких-либо изъятий и ограничений. Как сообщает Sputnik Узбекистан, об этом отметил президент Шавкат Мирзияев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества.

«Хотел бы отметить, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос более чем на 20%. Узбекистан также заинтересован в реализации со странами-участницами СНГ новых конкретных проектов в торговой, инвестиционной, инновационной и финансовой сферах. Готовы совместно развивать венчурные проекты и индустриальные зоны», – сказал глава государства.

По мнению Мирзияева, стратегически важным направлением являются транспорт и коммуникации, развитие эффективной интегрированной транспортной системы на пространстве Содружества, наиболее полное использование огромного транзитного потенциала региона. Ключевыми аспектами этой работы, считает он, должны стать совершенствование административных процедур и регламентов, взаимное предоставление преференций на перевозки и транзит грузов.

Большие перспективы, отметил главы государства, у стран Содружества в сфере туризма.

«На наш взгляд, имеющиеся у нас широкие возможности и колоссальный туристический потенциал, к сожалению, все еще не задействованы в полной мере. Для совместного анализа реализации Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма на период до 2020 года и выработки плана конкретных действий готовы принять в Самарканде одно из очередных заседаний Совета по туризму Содружества», – заметил он.

Не останется в стороне и расширение прикладного научно-технического сотрудничества и образовательного обмена.

«На базе уже накопленного нами опыта сотрудничества с авторитетными вузами России предлагаем реализацию совместных программ в области подготовки высококвалифицированных кадров, проектов в сфере высоких технологий, а также проведение совместных научных исследований, – сказал Мирзияев.