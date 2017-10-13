КНБ Казахстана опроверг «закрытие границы» и предупредил о новых мерах

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опроверг информацию о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы и заявил, что число лиц, пересекающих границу на данном участке, «не уменьшилось». В сообщении комитет предупреждает также о принятии «дополнительных мер», целью которых названо недопущение проникновения в страну «преступных элементов».

«С учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов», – говорится в заявлении комитета. Какие именно меры принимаются, в сообщении не уточняется.

Об усилении досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу с Кыргызстаном, КНБ сообщил 11 октября. Сообщения об очередях на крупном пункте пропуска в СМИ появились 10 октября. Комитет усиление досмотра объяснил проведением плановой пограничной операции по периметру государственной границы, включая казахстанско-кыргызстанский участок.

В сообщении комитета отмечается, что 10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало – 14 867, «что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени».

По итогам совместных с органами внутренних дел проверок соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства, сообщает комитет, проверено свыше 8 тысяч иностранцев, в том числе 2,5 тысячи граждан Кыргызстана. По их итогам, 386 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности, 242 выдворены за пределы республики, 69 гражданам сокращен срок пребывания и 21 гражданин подвергнут административному аресту. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан Кыргызстана, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства, гражданство которых в этом сообщении не уточняется.