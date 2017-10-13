Российские телеканалы отказались показывать рекламу «Матильды»

Российские телеканалы без объяснения причин отказались рекламировать фильм «Матильда» Алексея Учителя. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на режиссера и источник, знакомый с ситуацией вокруг проката картины. Компании «Каропрокат», оплатившей рекламу фильма на телевидении, вернули деньги.

Режиссер Алексей Учитель не стал называть каналы, отказавшиеся от рекламы «Матильды», но на уточняющий вопрос корреспондента подтвердил, что среди них, в частности – «Первый канал», «Россия1» и НТВ. По словам источника , больше всего рекламы фильма планировалось разместить на «Первом канале» и на телеканале «Пятница».

В пресс-службе «Россия1» заявили, что прокатчик не обращался к телеканалу напрямую. На «Пятнице» сказали, что телеканал не может комментировать или опровергать коммерческие сделки, поскольку сам их не заключает.

Премьера фильма назначена на 26 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих. Позднее к ней присоединились так называемые «православные активисты». От показа «Матильды» из-за их угроз отказались крупные сети кинотеатров. По этим же причинам не приедут на премьеру «Матильды» иностранные исполнители главных ролей – немецкий актер Ларс Айдингер и польская актриса Михалина Ольшанская.