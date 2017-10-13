Делегацию российского Генштаба не впустили в США
Делегации российского Генштаба не дали американские визы.
Генералы, в том числе заместитель министра обороны Андрей Третьяк, планировали принять участие в совместном с представителями Китая брифинге в штаб-квартире ООН – по проблемам развёртывания противоракетной обороны США.
Об этом из Нью-Йорка сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Емельянов, который выступил 12 октября на российско-китайской встрече в кулуарах Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения. С российской стороны присутствовали несколько представителей Минобороны, но делегацию Генштаба в США не пустили.
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