Под Воронежем супруги из Узбекистана пытались продать своего младенца, чтобы купить билет обратно домой

10 октября в Коминтерновском районе Воронежской области России полицейским удалось пресечь попытку продажи 29-летнней женщиной и ее 39-летним гражданским мужем своей дочери за 30 тысяч рублей. Во время допроса гражданские супруги заявили, что хотели продать своего ребенка, чтобы купить билеты обратно в Узбекистан.

Двое граждан Узбекистана – 29-летняя женщина и ее 39-летний гражданский муж, имена которых в интересах следствия пока не разглашаются, были задержаны в Воронежской области России при попытке продать своего младенца.

Покупателем ребенка оказался перативный сотрудник спецотдела полиции, который 10 октября, в 10 часов по местному времени, передал на улице Газовой деньги родителям младенца и взял с них расписку.

В разговоре с репортером «Озодлика» рассказавшая о подробностях случившегося представитель Следственного комитета по Воронежской области Елена Мануковская сообщила, что родители «оценили» своего новорожденного ребенка в 30 тысяч рублей:

– Женщина и мужчина, проживавшие в гражданском браке, задержаны сотрудниками Следственного комитета по обвинению в совершении преступления. Ожидается вынесение решения суда о заключении их под стражу. Новорожденная девочка была доставлена в больницу, где находится до сих пор, – сказала Елена Мануковская.

По предварительному заключению следствия, гражданка Узбекистана родила дочь 8 сентября этого года в арендованной квартире без помощи врачей и сотрудников соцслужбы. Так как родители новорожденной не состояли в законном браке, свидетельство о рождении ребенка не было получено.

Согласно воронежским следователям, после того, как родители приняли решение продать своего ребенка, они начали искать «покупателя» через своих знакомых:

– Сотрудникам воронежской полиции сразу стало известно об этом случае. В результате спецоперации родителям не удалось осуществить свой преступный план. Женщина и мужчина были задержаны после написания расписки и при получении помеченных денег, – сказала «Озодлику» представитель СК по Воронежской области Елена Мануковская.

Во время допроса граждане Узбекистана признались, что в связи с окончанием срока регистрации в России, они должны были вернуться обратно на родину, но из-за отсутствия документов у младенца, решили продать его и купить на эти деньги билеты домой.

Как сообщил «Озодлику» воронежский следователь, попросивший не разглашать его имени, 39-летний мужчина сомневался в том, что ребенок рожден от него и вынудил гражданскую жену продать его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье («Покушение на торговлю людьми») Уголовного Кодекса РФ.