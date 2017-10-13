В Афинах арестован член политсовета запрещенной в Таджикистане исламской партии

В Афинах арестован член политического совета запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Шохнаими Карим, сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) пресс-секретарь партии Махмудджон Файзрахмонов 11 октября. Сообщается, что последние годы Шохнаим жил в Турции и Иране, а его семья по-прежнему находится в Таджикистане.

По его словам, арест Шохнаими Карима (Мирзорахима Кузова) был произведен в международном аэропорту греческой столицы вечером 9 октября по запросу Интерпола. Шохнаими Карим покинул Таджикистан задолго до печально известного «мятежа генерала Абдухалима Назарзода», сказал официальный представитель ПИВТ.

Напомним, осенью 2015 года, после попытки мятежа экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, исламская партия была обвинена в организации переворота. Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики.

Махмудджон Файзрахмонов сообщил, что Шохнаими Карим был членом делегации ПИВТ, которая участвовала в ежегодной конференции ОБСЕ. «Шохнаими Карим 9 октября летел транзитом через Грецию из Варшавы в Тегеран. Греческие пограничники арестовали его в транзитной зоне международного аэропорта Афин. 10 октября Шохнаима перевели в тюрьму Коридаллос на окраине столицы Греции. В ближайшее время он будет обеспечен адвокатом», – сказал Радио Озоди Махмудджон Файзрахмонов.

Руководство ПИВТ сегодня направило властям Греции официальное письмо, в котором утверждается, что возбужденное против против Шохнаими Карима дело в Таджикистане имеет политическую подоплеку. Ожидается, что Human Rights Watch, Freedom House и другие международные правозащитные организации выступят в защиту таджикского оппозиционера.