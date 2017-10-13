Астана опровергает сообщение Бишкека «о поручении Назарбаева по границе» (видео)

Пресс-служба премьер-министра Казахстана опровергает сообщение Бишкека «о поручении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева снять все образовавшиеся вопросы на границе». В опубликованном на сайте премьер-министра Казахстана вечером 12 октября заявлении говорится, что «на самом деле, правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу».

Также в заявлении пресс-службы премьера Казахстана говорится, что в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (Россия) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось. «Имел место краткий подход Исакова к главе нашего государства», – говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Казахстана.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 октября участвовал в официальных встречах в российском городе Сочи, включая заседание Совета глав государств СНГ. От Кыргызстана в Сочи отправилась делегация во главе с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Искаковым. Позднее в этот же день официальная пресса Кыргызстана сообщила, что Сапар Исаков переговорил с Назарбаевым и проинформировал его о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. «После переговоров, президент Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе», – говорится в сообщении, опубликованном на странице Исакова в Facebook’e вечером 11 октября.

В своем заявлении пресс-служба премьера Казахстана выражает «недоумение» в связи с «искаженной информацией» на странице премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова в социальной сети Facebook о его разговоре с президентом Назарбаевым «о ситуации на кыргызско-казахской государственной границе».

Вереницы из автомобилей и многочасовые очереди на основном пограничном переходе между Казахстаном и Кыргызстаном возникли спустя несколько дней после того, как президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября публично обвинил руководство Казахстана во «вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана». Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 10 октября отверг эти обвинения как «беспочвенные».