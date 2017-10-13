Иностранные участники фильма не приедут на премьеру «Матильды»

На премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда» в Россию не приедет и исполнительница главной женской роли – польская актриса Михалина Ольшанская. Она опасается угроз, исходящих от религиозных консерваторов, устраивающих акции против показа фильма об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на режиссера Алексея Учителя и свои источники, отказываются приехать и два других иностранных участника картины – немецкий режиссер Томас Остермайер (снявшийся в роли врача-психиатра Фишеля) и актриса Луиза Вольфрам (сыграла роль будущей императрицы Александры Федоровны).

Ранее отказался посетить премьеру и немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль будущего царя.

В четверг активисты движения «Царский крест» заявили, что передали президенту России Владимиру Путину 100 тысяч подписей за запрет фильма «Матильда», который они называют «кощунственным и антироссийским».

Кампанию против показа картины с самого начала возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская, неоднократно заявлявшая, что фильм оскорбляет чувства верующих и православные святыни. Позднее к ней присоединились так называемые «православные активисты». От показа «Матильды» из-за их угроз отказались крупные сети кинотеатров.