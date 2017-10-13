Северная Корея назвала Крым «неотъемлемой частью России»

Северная Корея считает Крым «неотъемлемой частью Российской Федерации». Об этом сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook'е. На сообщение обратила внимание «Медуза».

Посольство обратилось за комментарием после издания в Северной Корее нового политического атласа мира. В нем полуостров Крым «окрашен в российские цвета», говорится в записи посольства. В МИД КНДР пояснили, что республика считает легитимным референдум о вхождении Крыма в состав России.

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 году. КНДР голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины, принятой после аннексии полуострова. Всего против резолюции голосовали 11 стран, в том числе сама Россия. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».