«Хлопкороб» из Ферганы, написавший письмо в редакцию «Озодлика» с хлопкового поля в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области, просит донести до ООН с помощью его рассказа о том, что заявление президента Шавката Мирзияева с трибуна ООН о том, что с принудительным трудом в Узбекистане покончено – ничто иное как ложь.

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Наша редакция приводит данное письмо в рубрике OzodMaktub без изменений, сохранив орфографию и пунктуацию автора.

С условием сохранения моей полной анонимности.



Хоким Ферганской области Ш. Ганиев, ссылаясь на поручение Президента, привлек сотрудников всех организаций и учреждений в Фергане к принудительному сбору хлопка в Каракалпакстане.

Тысячи трудовых рабов с помощью милицейской силы были посажены в вагоны на железнодорожном вокзале в Маргилане.

Мы радовались, что нам досталось место в вагоне-купе, но в купе, рассчитанное на двоих пассажиров, принудительно разместили двенадцать человек. Я хотел возразить, но надо мной стоял сотрудник УВД Ферганы с дубинкой в руках.

Мы ехали молча. На завтрашний день, в 11:00, мы приехали на железнодорожный вокзал в Гулистане. Нас высадили из вагонов как собак и посадили в грузовик. Да, да, именно в грузовик...

Затем нас повезли в Сайхунабадский район Сырдарьинской области.



Нам посчастливилось спать на бетонном полу.

Но самое неприятное то, что в качестве руководителей к нам приставили нескольких вооруженных дубинками милиционеров, отправленных с УВД Ферганы.

Они до сих пор унижают нас. Сотрудники милиции угрожают нам тюрьмой. Мы до сих пор собираем хлопок, живя в унизительных условиях в школе №30 в Сайхунабадском районе.



Если вы действительно являетесь «Озодликом», донесите это до Организации Объединенных Наций.

Спасите узбеков от беды под названием хлопок. До каких пор мы будем униженными у себя на родине?

Почему ООН молчит? Ведь вы можете донести до них эту информацию! Пожалуйста, донесите!

Заявление Ш.Мирзияева с трибуны ООН – ложь! Сейчас принудительный труд в Узбекистане в самом разгаре!

Прошу вас, сохраните мою анонимность!!!

Если моя личность станет известной, то моя и без того тяжелая жизнь превратится в сплошные муки!!!



Спасите узбеков от беды под названием хлопок!!!



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