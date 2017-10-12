Спасите узбеков от беды под названием хлопок!!!
«Хлопкороб» из Ферганы, написавший письмо в редакцию «Озодлика» с хлопкового поля в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области, просит донести до ООН с помощью его рассказа о том, что заявление президента Шавката Мирзияева с трибуна ООН о том, что с принудительным трудом в Узбекистане покончено – ничто иное как ложь.
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Наша редакция приводит данное письмо в рубрике OzodMaktub без изменений, сохранив орфографию и пунктуацию автора.
С условием сохранения моей полной анонимности.
Хоким Ферганской области Ш. Ганиев, ссылаясь на поручение Президента, привлек сотрудников всех организаций и учреждений в Фергане к принудительному сбору хлопка в Каракалпакстане.
Тысячи трудовых рабов с помощью милицейской силы были посажены в вагоны на железнодорожном вокзале в Маргилане.
Мы радовались, что нам досталось место в вагоне-купе, но в купе, рассчитанное на двоих пассажиров, принудительно разместили двенадцать человек. Я хотел возразить, но надо мной стоял сотрудник УВД Ферганы с дубинкой в руках.
Мы ехали молча. На завтрашний день, в 11:00, мы приехали на железнодорожный вокзал в Гулистане. Нас высадили из вагонов как собак и посадили в грузовик. Да, да, именно в грузовик...
Затем нас повезли в Сайхунабадский район Сырдарьинской области.
Нам посчастливилось спать на бетонном полу.
Но самое неприятное то, что в качестве руководителей к нам приставили нескольких вооруженных дубинками милиционеров, отправленных с УВД Ферганы.
Они до сих пор унижают нас. Сотрудники милиции угрожают нам тюрьмой. Мы до сих пор собираем хлопок, живя в унизительных условиях в школе №30 в Сайхунабадском районе.
Если вы действительно являетесь «Озодликом», донесите это до Организации Объединенных Наций.
Спасите узбеков от беды под названием хлопок. До каких пор мы будем униженными у себя на родине?
Почему ООН молчит? Ведь вы можете донести до них эту информацию! Пожалуйста, донесите!
Заявление Ш.Мирзияева с трибуны ООН – ложь! Сейчас принудительный труд в Узбекистане в самом разгаре!
Прошу вас, сохраните мою анонимность!!!
Если моя личность станет известной, то моя и без того тяжелая жизнь превратится в сплошные муки!!!
Спасите узбеков от беды под названием хлопок!!!
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Памятка: Мнения, публикуемые в рубрике OzodMaktub, являются личными мнениями автора. «Озодлик» не несет ответственности за содержание материала.
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