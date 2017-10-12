Президент Туркменистана поручил повысить тарифы на воду

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 октября распорядился отменить льготы на поставляемые населению страны воду, газ и электричество. Распоряжение издано на фоне сокращения выручки государства в результате снижения цен на энергоносители и спада экспорта. По сообщению новостного агентства Reuters, принятая мера предполагает 25-кратное увеличение стоимости водопроводной воды в стране.

Как следует из указа президента Гурбангулы Бердымухамедова, тариф на водопроводную воду, предоставляемую сверх бесплатного объема в 7,5 кубометра на человека, с 1 ноября увеличится до пяти манатов (1,43 доллара) за 10 кубометров, тогда как действующий тариф составляет 0,2 маната (0,06 доллара). Бердымухамедов ранее на этой неделе заявил, что правительство планирует упразднить субсидии поэтапно, что говорит о грядущем повышении тарифов.

Граждане республики все еще получают некоторый объем бытового газа и электроэнергии бесплатно, оплачивая остальную часть по льготным тарифам. «Настало время для бережного, экономного и высокоэффективного использования государственных средств», – заявил недавно Бердымухамедов.

Вырученные за счет отказа от субсидирования средства, по словам президента, планируется вложить в рассчитанную на семь лет инвестиционную программу стоимостью 69 миллиардов долларов, из которых 45 миллиардов предназначены для энергетического сектора.