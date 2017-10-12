Госдепартамент: флаг с консульства РФ в Сан-Франциско сняли власти США

Российские флаги, которые были сняты с закрытого консульства в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, теперь хранятся в этих зданиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

В беседе с ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства рассказал, что флаги «были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом из зданий».

Вечером 11 октября посольство России в США заявило, что флаги с российского консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были «украдены». Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия американской стороны «оскорбительными». Москва выразила решительный протест и потребовала незамедлительно вернуть флаги на место.

В конце июля Кремль потребовал от США сократить количество сотрудников американского посольства и генконсульств в России – в ответ на расширение Конгрессом санкций против Москвы. Вашингтон заявил, что прекращает работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли освободить помещение. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Тем не менее, они по-прежнему являются собственностью России.