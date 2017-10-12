Россия обвинила США в «краже» флагов со здания консульства

Россия 11 октября выразила протест США, обвинив Вашингтон в «краже» российских флагов со здания консульства в Сан-Франциско, освобожденного российскими дипломатами. Госдепартамент США незамедлительно отверг это обвинение.

Посольство России в США в своем Twitter’e написало, что флаги «украли», назвав это «очередным позорным событием» в серии дипломатических выпадов между странами. «Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы», – говорится в записи с фотографиями пустующего флагштока на здании консульства.

Государственный департамент отверг сообщение о краже флагов. «Флаги с бывших консульских объектов российской собственности в Сан-Франциско и в Вашингтоне были бережно сняты и находятся на безопасном хранении внутри зданий», – сообщил журналистам государственный департамент посредством электронной рассылки.

Российские информационные агентства процитировали российское посольство, сообщив, что оно заявило «решительный» протест после случившегося.