Медведев обсудил поставки российского газа в Марокко

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил поставки сжиженного природного газа из России в Марокко в ходе рабочего визита в Рабат 11 октября. Во время визита было подписано несколько сделок в энергетической, военной и других сферах.

Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром Марокко Саадом Эддином Эль Отмани и участвовал в церемонии подписания 11 двусторонних соглашений, которые охватывают сотрудничество в сфере таможни, сельского хозяйства, военного дела, культуры, энергоэффективности и ядерной энергетики. Медведев назвал проект поставок сжиженного газа «очень перспективным для удовлетворения потребностей марокканской экономики», заявив на пресс-конференции об «огромном потенциале сотрудничества».

Министр энергетики России Александр Новак во время визита в Марокко в прошлом месяце сказал о готовности России участвовать в строительстве регазификационного терминала и заявил, что стороны обсудили поставки газа компаниями «Газпром» и «Новатэк». По словам министра энергетики, у Марокко есть лишь несколько собственных месторождений нефти и газа, страна планирует создать терминал для сжиженного газа в Джорф-Ласфаре на Атлантическом побережье в 2019 году.

Медведев прибыл в Марокко в сопровождении большой правительственной делегации и руководителей крупного бизнеса. Медведев посещает Марокко после визита в Алжир, где он обсудил цены на нефть и энергетическое сотрудничество.