Трамп пригорозил СМИ отзывом лицензии за «фейковые новости»

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на прессу в среду во время короткой беседы с журналистами перед встречей в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Гнев президента спровоцировала информация телеканала NBC News, что несколько месяцев назад он столь запальчиво настаивал на десятикратном увеличении американского ядерного арсенала, что государственный секретарь Тиллерсон на совещании в Пентагоне якобы обозвал его «дебилом».

В записи в Twitter'e президент США назвал информацию о ядерном арсенале и Тиллерсоне «сущим вымыслом», нацеленным на то, чтобы «опорочить» его, и допустил возможность отзыва лицензии у телерадиовещательных сетей, передающих «фейковые новости». Правозащитники выражают тревогу по поводу нападок главы государства на гарантированную Конституцией свободу слова, а также напоминают, что лицензии в Америке выдаются не сетям, а только отдельным станциям и их филиалам.

В ответ на продолжающиеся расследования предполагаемых контактов избирательного штаба Трампа с Россией президент США на днях предложил сенатскому комитету по разведке проверить СМИ на предмет распространения «фейковых новостей». Он также высказался за возрождение старого правила, упраздненного в 1987 году, обязывавшего СМИ представлять самые разные точки зрения на злободневные политические вопросы.