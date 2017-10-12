Следующий саммит глав государств СНГ пройдет в Душанбе

Вопросы обеспечения безопасности и стабильности останутся приоритетными в период председательства Таджикистана, заявил Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств в Сочи.

Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на открытии саммита стран СНГ в Сочи.

По его словам, особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, а также устранению барьеров на пути товаров и услуг. «У нас есть возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов», – приводит слова президента РФ сайт Кремля.

Саммит СНГ в Сочи для Владимира Путина начался с подарка. Щенка породы алабай ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил, что этот щенок станет символом верности и дружбы, потому что символом именно этих качеств собак этой породы и считают в Туркменистане. Кстати, эта же порода собак была символом Азиатских игр, которые прошли недавно в туркменской столице.

Совет глав государств СНГ на заседании утвердил концепцию сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, концепцию о противодействии коррупции и несколько других документов, сообщает РИА «Новости».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что к подписанию подготовлено 19 документов. По словам чиновника, среди планируемых решений – передача председательских функций в 2018 году от России к Таджикистану. Также участники саммита обсудят проведение очередной встречи глав государств.

«Ожидается, что она будет проведена в первой половине октября [2018 года] в Душанбе», – отметил он.мали Рахмон, выступая на заседании Совета глав государств СНГ 11 октября, подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности и стабильности останутся приоритетными в период председательства Таджикистана. «Мы будем всячески содействовать практической реализации принятых в рамках Содружества решений и программных документов по борьбе с глобальными угрозами и вызовами. Это – терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков и другие виды транснациональной организованной преступности», заявил глава Таджикистана.

Напомним, во вторник Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.