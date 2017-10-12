Трамп опроверг данные о планах резко увеличить ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике сообщение NBC о том, что он намерен в 10 раз увеличить ядерный потенциал страны. Он назвал это чистым вымыслом, направленный на то, чтобы его унизить.

В среду сайт NBC News разместил статью, в которой говорится, что на совещании по безопасности, состоявшемся 20 июля, Трамп выразил пожелание довести число ядерных боеголовок до уровня 1960-х годов, когда их было 32 тысячи. Телеканал ссылается на трех участников совещания. (На настоящий момент, по данным Федерации американских ученых, которые приводит Reuters, Соединенные Штаты имеют в арсенале около четырех тысяч ядерных боеголовок.)

Двое других участников совещания – по сведениям NBC – рассказали, что президент высказал также желание увеличить численность армии США и состоящей у нее на вооружении военной техники.

Ранее о подробностях заседания 20 июля не сообщалось.