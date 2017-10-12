В Беларуси арестован российский историк Петр Рябов

В Беларуси на шесть суток арестован российский историк и философ Петр Рябов. Суд города Барановичи обвинил его в распространении экстремистской литературы и публичном сквернословии.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», в перерыве в зале суда 11 октября был задержан и правозащитник Александр Войтешик, который пришел наблюдать за судебным процессом.

Доцента кафедры философии Московского педагогического университета Петра Рябова задержали 10 октября в Барановичах, когда он собирался уехать в Москву. Милиционеры обвинили учёного в том, что он якобы ругался матом.

9 октября в Гродно, где Рябов должен был выступить с лекцией «Либертарная социальная мысль последней трети XX – начала XXI в.», в помещение ворвалась милиция и сорвала мероприятие, задержав нескольких активистов. Затем их отпустили. Как рассказал организатор лекции, у Рябова была с собой анархистская брошюра «Свобода или смерть».