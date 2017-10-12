Как Голливуд 30 лет молчал о сексуальном насилии со стороны влиятельного продюсера Вайнштейна

«Мое сердце разбивается из-за огромных страданий, которые испытывали женщины из-за этих непростительных действий». Так Джорджина Чапмэн, жена голливудского продюсера Харви Вайнштейна,​ объявила о расставании с мужем после того, как несколько женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

41-летняя дизайнер Чапмэн и 65-летний Вайнштейн, один из самых влиятельных голливудских продюсеров, состояли в браке 10 лет. У них есть двое совместных детей – семилетняя дочь и четырехлетний сын.

Как продюсер множества популярных фильмов – в том числе «Криминального чтива» и «Джанго непобежденного» – оказался в центре скандала?

В чем обвинили Вайнштейна

Газета The New York Times 5 октября опубликовала расследование «Десятилетия обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах». Бывшие и нынешние подчиненные продюсера рассказали журналистам о домогательствах со стороны Вайнштейна.



Газета ссылалась на официальные бумаги, переписку и внутренние документы обеих кинокомпаний Вайнштейна, подтверждавшие эту информацию.

В частности, двое подчиненных Вайнштейна заявили, что в разные годы он уладил конфликты как минимум с восемью женщинами, обвинившими его в приставаниях и нежелательных физических контактах. Среди них были две ассистентки (в 1990 и 1998 годах), актриса (1997), итальянская модель (2015) и сотрудница The Weinstein Company Лорен ОʼКоннор (также в 2015 году).

В 1997 году с домогательствами Вайнштейна столкнулась актриса Роуз Макгоуэн: по ее словам, продюсер приставал к ней в номере отеля во время кинофестиваля «Сандэнс», а позже уладил конфликт во внесудебном порядке. Размер компенсации не разглашался, но газета сообщила, что за молчание женщинам платили от $80-150 тысяч.

Официально о домогательствах впервые заявила актриса Эшли Джадд («Амнезия», «Целуя девушек» и «Двойной просчет») в 2015 году. Позже Джадд назвала имя продюсера. Актриса заявила, что когда она приехала к Вайнштейну на встречу обсудить возможное сотрудничество, он попросил ее подняться к нему в номер и предложил ей массаж. Актриса ответила отказом и после этого, утверждает Джадд, студия Вайнштейна ни разу не предлагала ей роль.

«Я стараюсь исправиться»

5 октября в комментарии The New York Times Вайнштейн попросил прощения: «Я стараюсь исправиться, но мне еще предстоит много работать над собой». В официальном заявлении он сказал, что вырос в 60-е и 70-е годы, когда правила поведения были другими, и просил дать ему второй шанс.

За помощью, по его словам, продюсер обратился к психотерапевтам.

Вайнштейн также сообщил, что собирается подать в суд на The New York Times за клевету.



Сразу после публикации расследования он рассказал о нескольких «очень жестких» разговорах с женой и что она «дала ему пинка», чтобы он стал хорошим человеком и заслужил прощения у тех, кого обидел.

Как отреагировали коллеги продюсера

Из-за подозрений в сексуальных домогательствах Вайнштейна 9 октября уволили из основанной им же компании Weinstein Co. Совет директоров Weinstein Co., говорится в официальном заявлении компании, решил уволить Вайнштейна «в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время».

Перед увольнением Вайнштейн просил агентов главных голливудских знаменитостей и глав других киностудий заступиться за него перед советом директоров The Weinstein Company.

Из названия Weinstein Co. ​уберут имя продюсера.

Харви Вайнштейн с братом Бобом Вайнштейном основали знаменитую независимую киностудию Miramax в конце 1970-х, где выпускали авторское кино: от фильмов Стивена Содерберга до Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Среди известнейших картин Miramax:

«Умница Уилл Хантинг»,

«Влюбленный Шекспир»,

«Криминальное чтиво»,

«Чикаго»,

«Король говорит»,

«Бесславные ублюдки»,

«Джанго освобожденный».

Многолетнее сотрудничество с Квентином Тарантино Вайнштейн называл «22-летним супружеством».

Кастинг на диване

Первой о приставаниях после публикации расследования​ рассказала звезда «Искупления» Джо Райта и «Ангела» Франсуа Озона – Ромола Гарай . По ее словам, это случилось в 2000 году, когда ей было 18 лет. «Как у любой другой женщины в индустрии, у меня было "персональное интервью» у Вайнштейна; после прослушивания нужно было, чтобы он лично одобрил твою кандидатуру», – сказала Гарай. По ее словам, ее попросили подняться к Вайнштейну в номер отеля, где он встретил ее в халате. Она почувствовала себя униженной, но не смогла никому сказать об этом. «Это было злоупотребление властью», – сказала Гарай и добавила: «Вы не сможете найти актрису, у которой нет такой истории о Харви».

. По ее словам, это случилось в 2000 году, когда ей было 18 лет. «Как у любой другой женщины в индустрии, у меня было "персональное интервью» у Вайнштейна; после прослушивания нужно было, чтобы он лично одобрил твою кандидатуру», – сказала Гарай. По ее словам, ее попросили подняться к Вайнштейну в номер отеля, где он встретил ее в халате. Она почувствовала себя униженной, но не смогла никому сказать об этом. «Это было злоупотребление властью», – сказала Гарай и добавила: «Вы не сможете найти актрису, у которой нет такой истории о Харви». Актриса и телеведущая Лорен Сивиан рассказала, как в 2007 году продюсер зажал ее на вечеринке в углу, велел «​заткнуться» ​и начал мастурбировать, пока не достиг оргазма. Как объяснила женщина, она не стала заявлять о случившемся, так как боялась скандала и самого Вайнштейна, обладавшего большим влиянием.

рассказала, как в 2007 году продюсер зажал ее на вечеринке в углу, велел «​заткнуться» ​и начал мастурбировать, пока не достиг оргазма. Как объяснила женщина, она не стала заявлять о случившемся, так как боялась скандала и самого Вайнштейна, обладавшего большим влиянием. О домогательствах со стороны Вайнштейна в 1997 году также сообщила бывшая модель Зои Брок . По ее словам, в 23 года она познакомилась с продюсером на Каннском кинофестивале, где он обманом увез ее в отель, сказав, что туда перенесли вечеринку. Вайнштейн попытался сделать ей массаж, Брок спряталась в ванной.

. По ее словам, в 23 года она познакомилась с продюсером на Каннском кинофестивале, где он обманом увез ее в отель, сказав, что туда перенесли вечеринку. Вайнштейн попытался сделать ей массаж, Брок спряталась в ванной. Актриса и режиссер Азия Ардженто (дочь легендарного режиссера фильмов ужасов Дарио Ардженто) рассказала, что в 1997 году Вайнштейн пригласил ее на вечеринку в отель. Приехав туда, она обнаружила, что в номере, кроме него никого нет. По словам актрисы, она долгие годы винила себя за то, что не нашла в себе сил отбиваться, когда продюсер начал делать ей куннилингус.

(дочь легендарного режиссера фильмов ужасов Дарио Ардженто) рассказала, что в 1997 году Вайнштейн пригласил ее на вечеринку в отель. Приехав туда, она обнаружила, что в номере, кроме него никого нет. По словам актрисы, она долгие годы винила себя за то, что не нашла в себе сил отбиваться, когда продюсер начал делать ей куннилингус. Начинающая актриса Люсия Эванс сообщила The New Yorker, что продюсер пригласил ее поговорить о делах к себе в офис, хвалил ее и обещал роли, а потом расстегнул штаны и заставил заняться с ней оральным сексом. «​Он крупный мужчина и он меня пересилил. Это самое ужасное, и именно поэтому он так долго проделывал это с женщинами: люди просто сдаются, а потом еще чувствуют, что сами виноваты в произошедшем»​, – сказала актриса.

сообщила The New Yorker, что продюсер пригласил ее поговорить о делах к себе в офис, хвалил ее и обещал роли, а потом расстегнул штаны и заставил заняться с ней оральным сексом. «​Он крупный мужчина и он меня пересилил. Это самое ужасное, и именно поэтому он так долго проделывал это с женщинами: люди просто сдаются, а потом еще чувствуют, что сами виноваты в произошедшем»​, – сказала актриса. Актриса Розанна Аркетт , по ее словам, дала отпор Вайнштейну. После этого, сказала актриса, продюсер портил ей жизнь на протяжении многих лет.

, по ее словам, дала отпор Вайнштейну. После этого, сказала актриса, продюсер портил ей жизнь на протяжении многих лет. The New Yorker опубликовал полицейскую аудио-запись приставаний Вайнштейна к итальянской модели Амбре Гутиеррес в 2015 году (после первых приставаний модель обратилась в полицию, и записала последующую встречу на пленку). На записи слышно, как Вайнштейн клянется своими детьми, что не сделает ничего плохого, и продолжает настаивать на контакте с Гутиеррес. На ее вопрос, почему накануне он схватил ее за грудь, продюсер ответил: просто «привык так делать».

​О домогательствах со стороны Вайнштейна рассказала актриса Гвинет Пэлтроу . По ее словам, когда ей было 22 года, Вайнштейн ее трогал. Она рассказала об этом своему парню, Брэду Питту, который пошел на конфликт с продюсером. После этого Вайнштейн велел ей молчать, а она согласилась, так как боялась, что уволят со съемок.

. По ее словам, когда ей было 22 года, Вайнштейн ее трогал. Она рассказала об этом своему парню, Брэду Питту, который пошел на конфликт с продюсером. После этого Вайнштейн велел ей молчать, а она согласилась, так как боялась, что уволят со съемок. Анджелина Джоли столкнулась с домогательствами Вайнштейна, когда ей было 23. «У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, и с тех пор я решила никогда с ним не работать и предупреждала других», – сказала Джоли, уточнив, что он приставал к ней в гостиничном номере.

Мужское молчание

Актриса и режиссер «Девочек» Лена Данэм в своей статье в The New York Times «Харви Вайнштейн и мужское молчание» написала, что продюсер – далеко не единственный, кто так ведет себя в киноиндустрии.

«Именно этого он боится больше всего: что исчезнет молчаливая мужская поддержка такого поведения», – написала в своем Twitter'е актриса Минди Калинг.

​Киноактер и сценарист Сет Роген написал: «Я верю всем женщинам, рассказавшим о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна», а Бен Аффлек заявил, что «мы должны лучше защищать наших сестер, друзей, коллег и дочерей, поддерживать тех, кто находит в себе смелость рассказать о случившемся, и стремиться к тому, чтобы больше женщин имели влияние».

Ситуацию прокомментировала и Хиллари Клинтон, чью избирательную кампанию Вайнштейн поддерживал, в том числе деньгами.



«Поведение, описанное женщинами, недопустимо. Их смелость и поддержка общественности очень важны для того, чтобы подобные вещи не повторялись», – заявила Клинтон.