Узбекистан впервые подал заявку на председательство в СНГ в 2020 году. Об этом сообщил глава исполкома организации Сергей Лебедев по итогам заседание Совета глав государств в Сочи.

По словам Лебедева, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил готовность принять председательство и провести заседания высших органов Содружества на территории Узбекистана. «Одновременно такое же пожелание было высказано президентом Молдовы Игорем Додоном», – цитирует Лебедева ТАСС.

«Свидетельством того, что интерес к сохранению деятельности СНГ сохраняется говорит тот факт, что о желании принять председательство в 2020 году сразу заявили двое глав делегаций, очень примечательно, что впервые за всю историю существования Содружества заявку на председательство в 2020 году подал Узбекистан», – добавил исполнительный секретарь СНГ.

Он полагает, что «в такой дружеской, товарищеской атмосфере» глав делегаций Узбекистана и Молдовы договорятся о том, кому принимать председательство в 2020 году – время еще есть.

Следующий саммит СНГ пройдет в конце сентября 2018 года в Таджикистане.