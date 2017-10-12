Бердымухамедов подарил Путину на день рождения алабая по кличке Верный (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с визитом в Сочи подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь прошедшего дня рождения собаку породы алабай по кличке Верный.

Как сообщила пресс-служба Кремля Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием президента России Владимира Путина, подарил щенка туркменского алабая, которого привез с собой из Туркменистана.

«Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я Вас от души поздравляю. Желаю Вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ», – отметил президент Туркменистана.

«Знаю, что Вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, Вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай», – приводит слова туркменского президента пресс-служба Кремля.

На кадрах видно как Бердымухамедов небрежно приказывает кому-то из своей свиты: «Где собака, неси его сюда», и берет щенка за шкирку. А Путин увидев, что Верному не очень комфортно подхватил его из рук своего туркменского коллеги и поцеловал в голову.

Бердымухамедов прибыл в Сочи для участия в заседаниях Совета глав государств – участников СНГ, которое пройдет 12 октября.