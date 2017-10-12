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Бердымухамедов подарил Путину на день рождения алабая по кличке Верный (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дарит алабая президенту России Владимиру Путину. Сочи, 11 октября 2017 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с визитом в Сочи подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь прошедшего дня рождения собаку породы алабай по кличке Верный.

Как сообщила пресс-служба Кремля Бердымухамедов, поздравляя с 65-летием президента России Владимира Путина, подарил щенка туркменского алабая, которого привез с собой из Туркменистана.

«Если позволите, я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день, день ангела, поэтому я Вас от души поздравляю. Желаю Вам, конечно, самое главное, крепкого здоровья, успехов, всех благ», – отметил президент Туркменистана.

Бердымухамедов подарил Путину на день рождения алабая по кличке Верный
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«Знаю, что Вы делаете очень многое в вопросах экологии, не только у вас в стране, но и в мире. У нас есть один друг, Вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай», – приводит слова туркменского президента пресс-служба Кремля.

На кадрах видно как Бердымухамедов небрежно приказывает кому-то из своей свиты: «Где собака, неси его сюда», и берет щенка за шкирку. А Путин увидев, что Верному не очень комфортно подхватил его из рук своего туркменского коллеги и поцеловал в голову.

Бердымухамедов прибыл в Сочи для участия в заседаниях Совета глав государств – участников СНГ, которое пройдет 12 октября.

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