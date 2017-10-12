Северная Корея угрожает США «огненным градом»

Северная Корея угрожает ответить «огненным градом» на слова президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить КНДР.

Как заявил в беседе с делегацией агентства ТАСС в Пхеньяне глава МИД КНДР Ли Ён Хо, оружие массового поражения является для его страны инструментом сдерживания и защиты суверенитета от внешней агрессии, поэтому она никогда не согласится ни на какие переговоры по своей ядерной программе.

В ночь на среду над Корейским полуостровом пролетели два американских стратегических бомбардировщика, которые затем провели учебные пуски ракет класса «воздух-вода» около южнокорейского побережья. Об этом сообщили военные Южной Кореи. Американские военные, со своей стороны, сказали о проведении совместных ночных учений с японскими и южнокорейскими военными самолетами. Как передает Reuters, в это самое время президент США Дональд Трамп обсуждал с руководителями силовых структур возможные действия в ответ на агрессию КНДР или в целях предотвращения угрозы применения ею ядерного оружия.

Напряженность отношений между Вашингтоном и Пхеньяном возросла в связи с активизацией ядерных и ракетных испытаний в Северной Корее и крайне агрессивными заявлениями её руководства в адрес Америки.