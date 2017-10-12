США отвергли заявления России о «притворстве» в борьбе с ИГ

Пентагон отверг как «абсолютно ошибочные» заявления Кремля о том, что Соединенные Штаты «притворяются» борющимися против экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») в Сирии и Ираке. Эти заявления стали очередным признаком растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном.

В опубликованном 10 октября заявлении министерства обороны России говорится, что возглавляемая США коалиция провела меньше воздушных ударов в Ираке в сентябре, когда сирийские войска, поддерживаемые российской авиацией, начали операцию по взятию сирийской провинции Дейр эз-Зор.

«Все видят, что возглавляемая США коалиция притворяется, что воюет с «Исламским государством», прежде всего в Ираке, но продолжает, по всей видимости, по какой-то причине активнее воевать с «Исламским государством» в Сирии», – заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг назвал заявления российских властей «абсолютно ошибочными». «Мы остаемся полны решимости уничтожить ИГИЛ и предотвратить укрытие их в прибежищах и способность нанести удары в регионе и в мире», – сказал он.

Пентагон заявил, что возглавляемая США коалиция ежедневно публикует данные о количестве и результатах ударов.