Мадрид: Каталония должна определить свой статус к 16 октября

Правительство Испании заявило, что до 16 октября власти Каталонии должны принять решение по вопросу о независимости.

Как заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой, если каталонский лидер Карлес Пучдемон объявит о независимости автономной области, то ему дается еще 3 дня на изменение решения.

В ином случае правительство, опираясь на статью 155 Конституции Испании, приостановит статус региональной автономии в Каталонии и введет там прямое правление.

Ранее в среду Рахой потребовал от Барселоны разъяснить, принял ли 10 октября региональный парламент решение о выходе из состава Испании.

В тот день Пучдемон объявил, что Каталония получила такое право по итогам референдума 1 октября, но отложил официальное провозглашение независимости.

В ходе плебисцита более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость Каталонии. Но центральная власть объявила референдум незаконным. Не признали его и ведущие страны ЕС – Германия, Франция и Италия, призвавшие урегулировать кризис путем переговоров между Барселоной и Мадридом.