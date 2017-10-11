В Таджикистане имам и четверо прихожан мечети обвиняются в салафизме

Имам и четверо прихожан мечети в Согдийской области обвиняются в участии в запрещенном экстремистском движении «Салафия».

42-летний Илхомиддин Абдуллоев, имам мечети поселка Чорухдаррон в северной части Худжанда, и четверо прихожан были арестованы сотрудниками правоохранительных органов в начале сентября этого года.

Наргис Бердиева, секретарь председателя поселка Чорухдаррон, сказала Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) 10 октября, что имам Илхомиддин Абдуллоев проживает в поселке Кансай. По ее словам, правоохранители обвинили его в приверженности идеям салафитов.

Бердиева также сообщила, что двое из четырех арестованных прихожан работали в фирме по производству пластиковых окон и дверей, другие двое – были заняты на стройке.

До завершения следствия все задержанные будут содержаться в худжандском СИЗО №1. Расследованием данного дела занимается прокуратура города Гулистон. Источник, близкий к следствию, сказал, что все пятеро обвиняются по ст. 307 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») УК РТ.