Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

СМИ: Volkswagen запретил продавать свои грузовики в Крыму

Дилерам германской компании Volkswagen запретили продавать в аннексированном Россией Крыму грузовики, многоместные коммерческие автомобили и специализированные машины, а также запчасти к ним. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо от гендиректора российского представительства Volkswagen Маркуса Озеговича.

В письме Озегович напоминает, что ограничения распространяются как на крымские компании, так и на тех, кто планирует использовать технику в Крыму.

Официально представительство компании никак не прокомментировало отправку письма.

В 2014 году после аннексии Крыма Россией Евросоюз ввел санкции, запретив европейским компаниям работать на полуострове.

Собеседники «Ведомостей» не исключают, что появление письма связано с недавним скандалом вокруг поставок в Крым газовых турбин немецкого концерна Siemens – в обход санкций ЕС.

Back to top
XS
SM
MD
LG