Комитет Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Комитет Европейского парламента по международным делам призвал ужесточить антироссийские санкции и укрепить связи Евросоюза с участниками проекта «Восточное партнерство». Об этом сообщает корреспондент РСЕ/РС в Брюсселе.
Речь идет прежде всего о Грузии, Молдавии и Украине, которые подписали Соглашения об ассоциации с ЕС. Для них предлагается разработать программы, которые в дальнейшем будут способствовать их вступлению в таможенный союз, единый энергетический и цифровой рынки, а также в Шенгенскую зону.
Рекомендации комитета, которые не носят обязательного юридического характера, теперь должны быть рассмотрены на пленарном заседании Европарламента.
24 ноября в Брюсселе открывается саммит «Восточного партнерства», в котором также участвуют Армения, Азербайджан и Белоруссия.
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