Сообщается об усилении пограничного контроля на границе с Кыргызстаном

Сообщается об усилении пограничного контроля казахской стороной на пункте пропуска «Кордай» на границе с Кыргызстаном. Очевидцы пишут в социальных сетях, что из-за этого на КПП образовалась большая очередь. Журналист Марат Толомуш уулу сообщил Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода), что в очереди стоят несколько сотен человек:

​– Казахская сторона усложнила переход через границу. Усилены проверки. Уже три часа не проезжают машины. Стоящие здесь люди рассказывают, что ждут уже по три часа. Пограничники не дают разъяснений. Лишь сказали, что немного усложнились правила пересечения границы.

КПП «Ак жол», с казахской стороны ​– «Кордай», расположенный в 25-километрах от Бишкека, ​– один из основных пропускных пунктов между двумя государствами.

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Кыргызстана Салкын Абдыкариева подтвердила, что на казахской стороне пересечение границы усложнено, но причины пока не известны:

​– Я связывалась в 18 часов 30 минут [10 октября]. Наши пограничники сообщили, что с нашей стороны нет никаких очередей. Сообщили о задержке из-за того, что въезжающие из Казахстана долго проверяются казахской стороной, досматриваются даже машины. Судя по тому, что сказала казахская сторона нашим гражданам, у них идет усиленная проверка. Но казахская сторона официально нас не уведомляла об усиленном режиме. Это их право. Они могут ввести усиленный режим, уведомляя или не уведомляя нас. Если они официально нас не уведомили, мы не можем комментировать действия пограничников другой страны. С кыргызской стороны нет ни ограничений, ни препятствий.

В пресс-службе пограничной службы комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по ситуации на КПП «Кордай» репортера Радио Азаттык попросили обратиться с письменным запросом.

Контрольно-пропускной пункт «Кордай» ежедневно пересекают 25 тысяч человек и около двух тысяч машин. Во время летнего сезона, когда туристы из Казахстана едут на отдых на побережье Иссык-Куля, число пересекающих границу превышает несколько десятков тысяч.