New Yorker: голливудского продюсера обвинили в домогательствах

Американский журнал New Yorker сообщил, что 13 женщин заявили, что подверглись сексуальному надругательству со стороны голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, в том числе трое из них сказали, что он их изнасиловал. Одна из обвинительниц, как сообщил New Yorker 10 октября, сказала, что хранила молчание на протяжении 20 лет, опасаясь, что Вайнштейн «уничтожит» ее.

По сообщению еженедельника, в марте 2015 года полиция записала разговор Вайнштейна с одной из обвинительниц в холле одного из нью-йоркских отелей, однако власти решили не добиваться преобразований.

Представитель Вайнштейна Салли Хофмайстер заявил, что «любые утверждения о сексе не по обоюдному согласию безоговорочно отрицаются господином Вайнштейном».

8 октября 65-летний Вайнштейн потерял должность сопредседателя в своей собственной киносъемочной компании. За несколько дней до этого в New Yorker’e появился материал о том, что продюсер – обладатель премии «Оскар» – на протяжении десятилетий якобы домогался молодых женщин.