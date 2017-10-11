Карлес Пучдемон: Каталония получила право на независимость

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область получила право на независимость по результатам референдума 1 октября. На нем более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение от Испании. Однако Пучдемон отложил официальное принятие декларации о независимости парламентом – до урегулирования с Мадридом всех последствий этого решения.

Центральное правительство Испании отвергает саму возможность независимости Каталонии и выражает готовность принять меры для «восстановления правового порядка и демократии», если Каталония начнет процедуру выхода из состава страны.

СМИ пишут о возможном роспуске испанским премьер-министром Мариано Рахоем парламента Каталонии и проведении там внеочередных выборов. Высказываются и предположения о том, что центральное правительство может добиться судебных решений о незаконности независимости автономной области.

Ранее Рахой заявил о невозможности переговоров с лидерами Каталонии до тех пор, пока они не откажутся от сепаратистских планов.