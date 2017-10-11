«Заблудился в казахской степи и умер от обезвоживания»

Пропавший 2 сентября этого года 15-летний Асылбек Хамроев – единственный сын 40-летней жительницы Бухарской области Умиды Хамроевой, работавшей кухонной разнорабочей на ферме в селе «Бекжал» Жылыойского района Атырауской области Казахстана, обнаружен мертвым. Правоохранительные органы Атырауской области сообщили, что тело подростка было найдено 4 октября, ведется следствие. Полиция предполагает, что подросток мог заблудиться в безлюдной степи и умереть от обезвоживания.

Аслан Жолаев, младший брат фермера из Жылыойского района Атырауской области Казахстана, являвшегося работодателем гражданки Узбекистана Умиды Хамроевой, говорит, что тело сына женщины было найдено спустя месяц после пропажи подростка. По его словам, жительница Бухарской области увезла тело сына на родину.

​– Тело подростка обнаружила собака чабана из соседней фермы. В той местности есть канал, он заблудился в 4-х метрах от этого канала. Правоохранительные органы провели экспертизу тела, но следов насилия судмедэксперты на теле умершего не обнаружили. Мне кажется, что подросток умер от обезвоживания. Мы помогли его матери, чем могли, собрали деньги на дорогу, она увезла тело сына в Узбекистан, ​– сказал брат казахского фермера Аслан Жолаев.

Как пишет Ц-1, после пропажи 15-летнего подростка, МИД и Генеральная прокуратура Узбекистана обратились к казахстанской стороне с просьбой содействовать в поисках Асылбека. Очевидно, что давление из Ташкента сработало, но поздно, пишет интернет-издание.

Радио Озодлик пока не удалось получить официальный комментарий в посольстве Узбекистана в Казахстане и у казахстанских властей.

Представитель полиции Атырауской области Казахстана подтвердил нашему радио информацию об обнаружении тела узбекского подростка, но оставил открытым его вопросы о подробностях данного дела.

Ранее в разговоре с репортером Радио Озодлик Умида Хамроева говорила, что в августе месяце, оставив сына в доме работодателя, уехала в Бухару, но после приезда в Казахстан узнала о его пропаже.

Попытки нашего репортера связаться повторно с Умидой Хамроевой не дали положительного результата.

Аслан Жолаев говорит, что после возвращения женщины в Узбекистан связаться с ней не удается.

​По его словам, летом мать подростка уехала в Узбекистан, узнав новость о болезни младшей сестры, у которой обнаружили рак, сына она оставила в доме казахстанского работодателя, написав расписку.

После отъезда матери Асылбек жил в доме атырауского фермера и помогал местным чабанам, но в один из дней, обманув взрослых, подросток сбежал из дома.

​– Взрослые пытались остановить его, сказав: «Не уходи, мама твоя скоро вернется». Но он, обманув их, сбежал из дома. Уходя сказал, что отнесет воду чабану. У нас работает чабан по имени Рустам, он тоже говорил Асылбеку: «Куда ты уходишь? Ведь тут вокруг степь». Но Асылбек сказал, что знает дорогу. Он сказал, что пойдет в город Кульсары (административный центр Жылыойского района Атырауской области ​– Ред.). Он был очень шустрым мальчиком. Мы даже думали, что он уехал в Узбекистан. К сожалению, случилась трагедия, – сказал нашему радио Аслан Жолаев.

Он добавил, что следователи общались с его братом, который являлся работодателем матери Асылбека Хамроева, с местными чабанами и жителями. В настоящее время ведется следствие.

Ранее в беседе с репортером Радио Озодлик Умида Хамроева, лишившаяся единственного сына, говорила, что поехала на заработки в Казахстан из-за тяжелого материального положения и отсутствия собственного жилья.

– Мне позвонили из Узбекистана и сказали, что у младшей сестры обнаружили рак. Я была вынуждена вернуться в Бухару. Но денег было мало, чтобы увезти с собой сына. Кроме того, если бы я увезла его на родину, то на обратном пути пограничники не пустили бы его в Казахстан, заявив, что мальчик должен учиться в школе. Я спросила хозяина, могу ли я оставить сына в его доме. Он сказал мне: «Я присмотрю за ним, как за своим ребенком, будет пасти скот». Поэтому я оставила сына в Казахстане. В Узбекистане мне пришлось задержаться на целый месяц. До этого я писала письмо в портал с просьбой предоставить мне жилье, ждала ответа. Когда вернулась в Казахстан, мне сказали, что сын ушел из дома 2 сентября и не вернулся обратно. «Мы не знаем, куда он ушел», сказали они мне, – говорила ранее в беседе с репортером Радио Озодлик жительница Бухарской области Умида Хамроева.

По словам Умиды Хамроевой, 15-летнего сына Асылбека она растила одна. С 2012 года женщина не раз обращалась в государственные органы с просьбой выдать ей жилье, но, по ее словам, все ее обращения остались без ответа.