Председатель Союза журналистов Казахстана обратился в Комитет ООН против пыток

Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, осужденный год назад по обвинению в хищениях, обратился 9 октября в Комитет против пыток ООН. Как сообщает прессозащитная организация «Адил соз», причиной обращения стало состояние его здоровья и «упорное игнорирование» медицинских заключений со стороны судебной системы.

В настоящее время Сейтказы Матаев находится в медсанчасти колонии общего режима ЛА 155/14 в Алматинской области. Состояние здоровья Сейтказы Матаева продолжает вызывать опасения у его родных и друзей. Они утверждают, что давление у него продолжает оставаться высоким; более того, ему необходима хирургическая операция.

«Адил соз» распространяет в прессе письмо Сейтказы Матаева, в котором он пишет, что 20-месячное содержание под стражей считает нарушением прав человека и настоящей пыткой.

«Несмотря на диагноз и медицинское заключение врачей-экспертов я не могу получить квалифицированную медицинскую помощь в проведении операции и восстановлении здоровья, подорванного содержанием под арестом и длительным заключением в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – утверждает Сейтказы Матаев.

Председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев находится под арестом с 22 февраля 2016 года. Матаев и его сын – руководитель информационного агентства КазТАГ Асет Матаев – в октябре 2016 года были приговорены к шести и пяти годам соответственно по обвинению в хищениях средств, выделенных на размещение госзаказа в СМИ. Матаевы не признали выдвинутые обвинения. В апреле 2017 года Сейтказы Матаеву на два года и восемь месяцев сократили тюремный срок по амнистии.