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В Швейцарии задержан брат «марсельского террориста»

На месте нападения в Марселе 1 октября 2017 года.

В Швейцарии, на границе с Италией задержаны двое подозреваемых в причастности к терроризму. Среди них – брат Ахмеда Ханнаши, который убил ножом двух женщин в Марселе 1 октября.

Он был застрелен полицией на месте. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Швейцарская полиция сообщила, что во Франции была установлена причастность Ханнаши к «джихадистскому движению».

О том, какую именно роль сыграл в подготовке теракта в Марселе его брат, пока неизвестно.

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