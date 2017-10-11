В Швейцарии задержан брат «марсельского террориста»

В Швейцарии, на границе с Италией задержаны двое подозреваемых в причастности к терроризму. Среди них – брат Ахмеда Ханнаши, который убил ножом двух женщин в Марселе 1 октября.

Он был застрелен полицией на месте. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Швейцарская полиция сообщила, что во Франции была установлена причастность Ханнаши к «джихадистскому движению».

О том, какую именно роль сыграл в подготовке теракта в Марселе его брат, пока неизвестно.