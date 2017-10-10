Бывшего генпрокурора Кыргызстана приговорили к пяти годам тюрьмы

Ленинский районный суд Бишкека признал депутата парламента Аиду Салянову виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбытие наказания отсрочено – до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Процесс вел судья Кубанычбек Касымбеков.

В декабре 2016 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье 304 («Злоупотребление должностным положением») уголовного кодекса. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию партнеру Максима Бакиева Алексею Елисееву.

Сама Аида Салянова называет уголовное дело политическим преследованием и заявляет о своей невиновности. Она отмечает, что у нее не было оснований отказать в продлении лицензии.

20 сентября прокурор просил для Аиды Саляновой восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До оглашения приговора в беседе с журналистами Салянова заявила, что в сегодняшнем заседании адвокат не выступил в прениях, а сама она – с последним словом, поэтому «догадывается, какой будет вынесен приговор».

Аида Салянова – член оппозиционной партии «Ата Мекен», лидер которой Омурбек Текебаев был взят под стражу в феврале и в августе приговорен к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься политической деятельностью три года по обвинению в коррупции. Текебаев обвинение отверг, а его сторонники назвали уголовное преследование политически мотивированным.