ЕС «готов приветствовать» Лукашенко на саммите Восточного партнерства

Источники в Европейском союзе сообщают, что блок впервые готов приветствовать президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите Восточное партнерство в следующем месяце.

Близкие к данному вопросу источники 9 октября сообщили Радио Свобода, что Беларусь приглашена участвовать в предстоящем 24 ноября в Брюсселе саммите «без ограничений» – как и все пять других членов проекта «Восточное партнерство»: Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина.

Приглашения к участию в саммите, по сообщениям источников, говоривших на условиях анонимности в связи с тем, что они не были уполномочены говорить об этом публично, были направлены членам «Восточного партнерства» 6 октября.

В преддверии предыдущих четырех саммитов «Восточного партнерства» ЕС давал ясно понять, что не приветствует участия в них Лукашенко, находящегося у власти с 1994 года и называемого некоторыми западными официальными лицами «последним диктатором Европы».

На последнем саммите «Восточного партнерства», проходившем в 2015 году в Риге, Минск представлял министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

ЕС учредил программу «Восточное партнерство» в 2009 году с целью обеспечения экономической интеграции и продвижения европейских ценностей в шести странах, расположенных в Восточной Европе и Южном Кавказе.